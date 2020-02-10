KAGİDER'in "Tarımda kadın girişimci geliştirme ve hızlandırma programı" hayata geçti

10.02.2020 18:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:14

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) tarım alanındaki kadın girişimcileri desteklemek için Migros iş birliğinde düzenlediği "Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı" kampı 8-9 Şubat 2020 tarihlerinde Migros Genel Müdürlüğü'nde yapıldı.

KAGİDER açıklamasına göre, kampa, tarım sektöründeki faaliyetlerini en az bir, en çok 3 yıldır sürdürmekte olan 75 kadın girişimci katıldı. Tarım sektöründen uzmanlar ve başarılı girişimcilerle, Migros'un pazarlama yöneticilerinin konuşmacı olarak katıldığı toplantılarda sektör tüm boyutlarıyla ele alındı, kadın girişimcilerin büyümelerine ve güçlenmelerine yardımcı olacak bilgiler verildi.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, toplantının açılış konuşmasında Türkiye için tarım sektörünün ve bu sektördeki kadın girişimcilerin önemini vurguladı.

Dernek olarak kendilerinin 4T diye ifade ettikleri stratejileri kapsamında kadın girişimcileri teknoloji, toplum, ticaret ve tarımda güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirten Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"Tarım, geri plana atılamayacak ve ihmal edilmeyecek kadar stratejik bir sektör. Bugün 252 bin kadın kendi hesabına tarımda çalışıyor ve bu sektörde 2 bin kadın işveren bulunuyor. Sektördeki kadın ağırlığını artırmamız, özellikle de kadın girişimciliğini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde Türkiye'de tarımın yarattığı katma değer ve bu sektörün kalkınmamıza yaptığı katkı artabilir. Bizim öncelikli hedefimiz kırsalda gıda, tarım, hayvancılık, arıcılık ve balıkçılık gibi farklı alanlarda kadın girişimcileri desteklemek ve sayılarının artmasına katkıda bulunmaktır. Burada yapılacak konuşmalarda ciddi bir bilgi paylaşımının gerçekleşeceğine ve katılan girişimci kadınlar için çok yararlı olacağına inanıyorum."

MİGROS Ticaret AŞ Pazarlama ve Yurtdışı Operasyonları İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu da cirosunun yüzde 77'si tarıma dayalı bir şirket olduklarını belirtti. Tesislerinde her yıl ortalama 400 bin ton sebze-meyveyi işleyip ve Türkiye'nin 81 ilindeki mağazalarına sevk etiklerini aktaran Rodoslu, şunları kaydetti:

"Bundan 10 yıl önce Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız önderliğinde Türkiye'de bir ilk olarak başlattığımız, meyve sebze ürünlerinde "İyi Tarım Uygulamaları"nı, bugün tarımın birçok alanına genişlettik. Tarıma yaptığımız her yatırım aynı zamanda geleceğimize yaptığımız yatırım. Tarım Türkiye'nin petrolü. Doğal olarak sürdürülebilir tarım için çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi ve desteklenmesi çok önemli. TÜİK'in son istihdam verilerine göre, tarımda istihdam edilen 5,2 milyon kişinin, 2,3 milyonunu kadınlar oluşturuyor. Kadınların dahil olmadığı bir üretim ve ekonomik kalkınma süreci düşünülemez. KAGİDER ile yaptığımız bu iş birliği sayesinde, kadınlarımızın büyük emeklerle ürettikleri ürünlerin hak ettikleri değeri görmesi için eğitim ve danışmanlık vereceğiz. Programda eğitim gören kadın üreticimizin Migros standartlarında yaptıkları tüm üretimleri de mağazalarımızda müşterilerimizle buluşturacağız."

Tarım sektörü bütün boyutlarıyla ele alındı



Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Projesi Sorumlusu, KAGİDER Finansa Erişim ve Girişimci Destek Strateji Grubu Başkanı ve KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Berrin Kuleli'nin proje sürecinde neler yapılacağına değindiği konuşmasından sonra söz alan uzmanlar ve kamu yöneticileri tarımla ilgili farklı alanlarda bilgi verdiler. İlk gün yapılan konuşmalarda dünyada ve Türkiye'de tarımla ilgili gelişmeler, iklim değişikliğinin yarattığı tehdit, tarımda pazara ve finansa erişim, tarım sektöründeki çalışma koşulları ve tarımda yeni teknolojiler gibi konular ele alındı. İlk gün programının moderatörlüğünü Beslenme Uzmanı Dilara Koçak'ın gerçekleştirdiği tarım sektöründeki rol modeller paneli ve Berrin Kuleli'nin konuşması ile kapandı.

İkinci günde ise markalaşma ve satış teknikleri ile gıda harcamalarında dünyada değişen tüketici talepleri ve eğilimler hakkında bilgi verildi. Tarım sektörü trendleri ve örnek uygulamaların analiz edildiği bir sunumdan sonra katılımcılar gruplara ayrılarak fikir geliştirme seansı yapıldı. Daha sonra grup sunumları gerçekleştirildi.

Kaynak: AA