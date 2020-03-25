KAGİDER'den "Tech Talks" online buluşmaları Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı ve insanların evlerine kapandığı bu dönemde, "Tech Talks" panelini 300 kişilik bir katılımla online olarak gerçekleştirdi.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı ve insanların evlerine kapandığı bu dönemde, "Tech Talks" panelini 300 kişilik bir katılımla online olarak gerçekleştirdi.

KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, yetkililerin koronavirüs salgınına karşı önlem olarak 65 yaş ve üstündeki bireylere sokağa çıkma yasağı getirmesi, 65 yaş altına ise "evden çıkmayın" tavsiyesinde bulunması fiziksel olarak etkinlikleri olanaksız hale getirince Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Strateji Grubu'nun girişimiyle hayata geçen KAGİDER "Tech Talks" panellerinin yeni etkinliği ilk kez online yapıldı.

5 uzmanın konuştuğu, "Pandemi döneminde işimizi nasıl yöneteceğiz?" konulu panelde, bu kritik sürecin işe yansıması, evden çalışma ve çalışan yönetimi konuları, kurumların bu süreci başarıyla yürütebilmesi için yapılması gerekenler ve insan psikolojisi gibi boyutlar ele alındı.

Moderatörlüğünü KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Şen'in yaptığı panele uzman konuşmacı olarak Psikolog Acar Baltaş, Açık Beyin Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Sinan Canan, Amazon.com.tr Türkiye Kıdemli İnsan Kaynakları Müdürü Ayşegül Ayvaz, Ahi Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık'tan Avukat Gökhan Ahi, Softech Ürün Geliştirme, Strateji ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seniha Koçyiğit katıldı.

KAGİDER'in iş hayatının güncel başlıklarının konuşulacağı online buluşmaları, "KAGİDER Dijital Sohbetler" adıyla her salı 11.00-13.00 saatlerinde yeni konuşmacılar ve konularla devam edecek.

Kaynak: AA