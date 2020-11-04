KAGİDER Başkanı Erdem: "Kadınlarda yüksek girişimcilik potansiyeli var"

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, "Türkiye'de kadınlarda oldukça yüksek girişimcilik potansiyeli var ama kadınlardaki bu potansiyelin hayata yansımadığı da bir gerçek.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, "Türkiye'de kadınlarda oldukça yüksek girişimcilik potansiyeli var ama kadınlardaki bu potansiyelin hayata yansımadığı da bir gerçek. Kadınların önündeki eğitime erişim, finansa erişim, pazara erişim, mentor/network eksikliği gibi engellere çözüm bulundukça kadın girişimciler krizleri fırsata çeviriyor ve müthiş başarılara imza atıyorlar." ifadelerini kullandı.

KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, KAGİDER'in pandemi sürecinde gerçekleştirdiği online canlı yayın buluşmaları "Dijital Sohbetler", bu hafta "Girişimcilik Yolculuğumuz ve Kriz Döneminde Dayanıklılık" başlığıyla düzenlendi.

Açılış konuşmasını Dernek Başkanı Emine Erdem'in yaptığı panelin moderatörlüğünü KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Alev Akın üstlendi.

Panel konuşmacıları ise Enocta Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Hançer, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) KOBİ Finansmanı ve Kalkınma Grubu İletişim Uzmanı Başak Demirdağ, Nanu Bedtime Kurucusu ve Baş Tasarımcısı Nazmiye Sabuncuoğlu Arslantürk, Manibux Kurucusu, psikolojik danışman ve FODER Yönetim Kurulu Üyesi Canan Bayrak ve Kadınların Elinden Kurucu Ortağı Hande Dumrul oldu.

"Desteklenen kadın girişimci işini hızla büyütüyor"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen KAGİDER Başkanı Erdem, "Türkiye'de kadınlarda oldukça yüksek girişimcilik potansiyeli var ama kadınlardaki bu potansiyelin hayata yansımadığı da bir gerçek. Ülkemizde kadın girişimci oranı yüzde 13 civarında ama biliyoruz ki kadınların önündeki eğitime erişim, finansa erişim, pazara erişim, mentor/network eksikliği gibi engellere çözüm bulundukça kadın girişimciler krizleri fırsata çeviriyor ve müthiş başarılara imza atıyorlar. Kadın girişimciler cesurlar, desteklendiklerinde de hızla işlerini büyütüyorlar." ifadelerini kullandı.

"'Niye ben' diye ağlayarak geçirecek vaktimiz yok"

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Alev Akın da "Yılmazlık kelimesinin TDK'deki tanımına baktım. 'Yılmaz olan, bir işten gözü korkup vazgeçmeyen, yılmayan kişi' olarak tanımlanıyor. Yılmazlık, kadın girişimcilerin aslında doğaları gereği hayata karşı içlerinde hissettikleri bir duygudur. Bizim 'niye ben' diye ağlayarak geçirecek vaktimiz yok. Bu yolda elini sırtımızdan eksik etmeyen yol arkadaşlarına da ihtiyacımız var, o desteği hissettiğimizde ileriye atılma gücünü daha çok buluyoruz kendimizde. Bu yüzden de kadın girişimciler arasında kurulan bağlar çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün Oxford her yerde"

Enocta CEO'su Ahmet Hançer ise pandeminin, belirsizliğin iyice arttığı bir ortamı beraberinde getirdiğini belirtti.

Bu muğlak atmosferde kadın girişimcilerin dikkatli olması gereken alanların arttığını vurgulayan Hançer, şunları kaydetti:

"Beceri'nin altın akçe olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bugün artık pek çok şirkette hangi üniversitenin hangi bölümünden hangi dereceyle mezun olduğunuz değil, süreç içerisinde hangi becerilerinizi ne şekilde geliştirdiğiniz önemli. İbrahim Tatlıses'in lafıydı, 'Urfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik' diye. Bugün Oxford her yerde. Becerisini geliştirmek ve bilgisini artırmak isteyen herkes için öğrenme dünyası her yerde. Sınırsız kaynakları kullanarak kendimizi sürekli geliştirmeyle ilgili müthiş bir fırsat var."

"KOBİ'lerin bilgiye ve danışmanlığa erişimini sağlıyoruz"

EBRD KOBİ Finansmanı ve Kalkınma Grubu İletişim Uzmanı Başak Demirdağ KOBİ'lere geçmişten bugüne verdikleri en önemli desteğin KOBİ'lerin danışmanlığa erişimini sağlamak olduğunu aktardı.

Demirdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşletmenizde gelişime ihtiyaç duyduğunuz bir alan veya bir problem konusunda bir üçüncü gözden profesyonel destek alabilmeniz için EBRD size destek oluyor. Türkiye'de akreditasyon sürecimizden geçmiş bir danışman ağımız var. Böylece firmaların işini büyütmek için ihtiyaç duyduğu bilgi birikimine, danışmanlık desteğine ulaşmasını sağlıyoruz. Projenin yüzde 60'ını, kadın girişimciler için yüzde 70'ini biz karşılıyoruz. Ayrıca kadın girişimcilere mentorluk ve eğitim desteği sunduğumuz projelerimiz var. Kadın girişimcileri belirli bir alanda kendisiyle benzer tecrübeleri yaşamış ve aynı yollardan geçerek başarıya erişmiş mentorlarla eşleştiriyoruz. Kadın girişimciler arasında bu network'ü kurabilmeyi çok önemsiyoruz. Şu anda 20 kadın girişimci mentorluk programımızdan yararlanıyor. Nisan 2021'de yeni dönemin başvuruları başlayacak. KAGİDER Pusula üzerinden kriz dönemlerinde işleri nasıl yürüteceklerine ilişkin online bir eğitim modülümüz var. Yanı sıra yine kriz dönemine odaklanan Bilgi Akademi adlı bir online eğitim serimiz var. 6 Kasım'a kadar tüm eğitimi tamamlayanlar bir sertifika kazanacaklar."

"Temassız karttan giyilebilir teknolojilere uzanıyoruz"

Manibux Kurucusu Canan Bayrak da "Bir start-up kurucusu olarak ekonomik ve sosyal değişimlere sürekli adapte olmak için ürünümüzü ve kendimizi sürekli yeniliyoruz. Bu yenilenme süreci pandemiden önce de sürüyordu, şimdi ise daha da hızlandı. Çocukların kullandığı Manibux kartlarını pandemide temassız hale getirdik. Önce temassız karta, buradan da giyilebilir teknolojilere doğru uzanıyoruz. Bu şartlarda nasıl ayakta kalabilir ve nasıl fayda sağlayabiliriz, hep bunu düşünüyoruz. Okullarda nakit paranın ortadan kalkması ile birlikte yüzümüzü bu alana çevirdik. Bu değişim beraberinde ürünün dönüşümünü ve yeni anlaşmaları getirdi." ifadelerini kullandı.

Kadınların Elinden Kurucu Ortağı Hande Dumrul ise girişimde hiçbir şeyin sınırı olmadığını belirterek, şartlara bakıp bir şeyleri dönüştürebilmenin, bakışı başka tarafa çevirebilmenin önemli olduğunu vurguladı.

Nanu Bedtime Kurucusu ve Baş Tasarımcısı Nazmiye Sabuncuoğlu Arslantürk ise firmanın kuruluş serüvenine değinerek, İstanbul genelinde binlerce anneye ulaştıklarını, daha sonra yurt dışına açıldıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak