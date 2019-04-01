Kagidem Girişimcilerini Bekliyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, girişimci kadınlara yönelik kurulan Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM), girişimcilerini bekliyor.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kadın girişimcilere kendi işini kurma imkanı sağlayan KAGİDEM'e, 18-50 yaşlarında, imalata yönelik iş fikri bulunan ve bunun için gerekli öz sermayenin bir kısmına sahip tüm kadınlar 20 Nisan 2019 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Başvurular, GSO Proje Planlama ve Eğitim Departmanı'na "Ön başvuru formu" ile şahsen yapılacak. Konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler "0 342 221 09 00 - dahili 213" numaralı telefonu arayarak bilgi edinebilecek.

KAGİDEM'e şehrin her bölgesinden kolay ulaşım imkanı olduğunu kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "KAGİDEM, 28 kadın girişimci ile aynı ortamda bulunma imkanı, kuruluştan ihracata destek programları, eğitimler, mentörlük uzman desteği, kreş hizmeti, düşük maliyetli işlik tahsili, KAGİDEM e-ticaret ağına dahil olma gibi avantajlar sunuyor. İş fikri olan ve üretime dahil olmak isteyen girişimci kadınlarımızı başvuruda bulunmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in üretim, ihracat ve girişimciliğiyle ülkede lider konumda bir şehir olduğunu ifade eden Ünverdi, "Gelişen dünyada ülkelerin kalkınması ve refah düzeyinin artması, kadınların üretime katılmasıyla mümkündür. Ülkemiz nüfusunun yarısı kadınlardan oluşuyor. Günümüzde sadece erkeklerin çalışması asla yeterli değil. Bu noktada kadınlarımızın iş hayatında daha fazla yer almasını istiyoruz. Bu yüzden KAGİDEM projesine büyük önem veriyoruz. Kadın girişimcilerimizin iş dünyasında daha etkin rol üstlenmelerini çok önemsiyoruz. KAGİDEM'de işini geliştiren kadın girişimcilerimiz, kendi işlerini kurduktan sonra onların yerine yenileri gelecek. Merkezimiz kadın girişimciliğinde inşallah ülkemize model olacak." açıklamasında bulundu.

Ünverdi, KAGİDEM projesinin hayata geçirilmesine destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'a teşekkür etti.

Kaynak: AA