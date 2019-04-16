Kagidem'e Başvuru Tarihi Uzatıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında girişimci kadınlara yönelik kurulan ve kadın girişimcilere önemli fırsatlar sunulan Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezine (KAGİDEM) başvurular sektörel çeşitliliği artırmak amacıyla ve gelen talepler doğrultusunda 6 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatıldı.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye'de ilk olan KAGİDEM'e bütün girişimci kadınları beklediklerini kaydetti.

GSO koordinatörlüğünde çalışmalarını yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulunun (KGK) başarılarına dikkat çeken Ünverdi, TOBB KGK'nin dünyanın en geniş kadın girişimci ağına sahip sivil toplum kuruluşu olduğunu aktardı. Ünverdi, kadın girişimciliğini daha da özendirmek için proje geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Kadın girişimcilere kendi işini kurma imkanı sağlayan KAGİDEM'i kurduklarını aktaran Ünverdi, merkeze 18-50 yaş aralığında olan, imalata yönelik iş fikri bulunan ve iş fikri için gerekli öz sermayenin bir kısmına sahip tüm kadın girişimcilerin başvuru yapabileceklerini aktardı.

Adnan Ünverdi, "Merkezimize başvuruları sektörel çeşitliliği arttırmak amacıyla ve gelen talepler doğrultusunda 6 Mayıs'a kadar uzattık. Girişimci kadınlarımıza önemli fırsatlar sunan merkezimize gösterilen ilgiden dolayı kadın girişimcilerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

KAGİDEM'de verilecek hizmetlere işaret eden GSO Başkanı Ünverdi, "Kuruluştan ihracata destek programları, eğitimler, mentörlük uzman desteği, kreş hizmeti, düşük maliyetli işlik tahsili, KAGİDEM e-ticaret ağına dahil olma gibi avantajlar sunuyor." açıklamasında bulundu.

TOBB Gaziantep Kadın Girişiciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi de hedeflerinin kadın girişimci sayısını arttırmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnşaatı tamamlanan KAGİDEM'in hizmete başlamasıyla büyük bir mesafe almış olacağız. Girişimci kadınlarımıza kapılarımız sonuna kadar açık. Gelip projeleriyle başvuruda bulunsunlar. Sunulan imkanlardan muhakkak faydalansınlar. Bu sayede hem şehrimizi, hem ülkemizi el ele vererek daha yukarılara taşıyalım."

Başvurular GSO Proje Planlama ve Eğitim Departmanı'na "Ön Başvuru Formu" ile şahsen yapılabilirken, isteyenler "0 342 221 09 00/213 numaralı telefonu arayarak bilgi edinebilecek.

Kaynak: AA