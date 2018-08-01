Kağıda Emdirilmiş Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda kağıda emdirilmiş uyuşturucuyla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren çalışmalar sonucu kağıda emdirilmiş toplam 2 bin 419 adet içimlik bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili M.A., A.K. ve O.T. yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan 3 şahıs 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN