Kağıda Emdirilen Uyuşturucuyla İlgili 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda kağıda emdirilmiş uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren çalışmalar sonucu kağıda emdirilmiş toplam 2 bin 419 adet içimlik bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili M.A., A.K. ve O.T. yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan 3 şahıs 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A. ve A.K, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, O.T. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN