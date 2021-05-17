Kağıda emdirilen uyuşturucu madde ile kent girişinde yakalandı

Denizli'ye çevre illerden uyuşturucu getirdiği ve ticaretini yaptığı tespit şahsa operasyon düzenlendi.

Denizli'ye çevre illerden uyuşturucu getirdiği ve ticaretini yaptığı tespit şahsa operasyon düzenlendi. Yapılan kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli'de çevre illerden uyuşturucu madde getirdiği ve ticaretini yaptığı bilgisi alan Narkotik timleri, zehir tacirini adım adım takip etti. Kısa süreli takibin ardından kente girdiği sırada aracıyla birlikte yakalandı. Operasyon kapsamında aracın farklı noktalarına gizlenmiş halde 560 kullanımlık kağıda emdirilmiş kannabinoid ele geçirildi.

Ayrıca kent genelinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise farklı miktarlarda ve çeşitte uyuşturucu madde, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı