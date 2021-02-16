Kağan Moradaoğlu kimdir? Kağan Moradaoğlu kaç yaşında? Kağan Moradaoğlu boyu kaç?
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Kağan Moradaoğlu kimdir? Kağan Moradaoğlu kaç yaşında? Kağan Moradaoğlu boyu kaç?

16.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:20
Kağan Moradaoğlu kimdir? Kağan Moradaoğlu kaç yaşında? Kağan Moradaoğlu boyu kaç?

Trabzonspor'un genç kalesicisi Kağan Moradaoğlu hakkında detaylar araştırılıyor. Genç kaleci hakkındaKağan Moradaoğlu kaç yaşında, Kağan Moradaoğlu boyu kaç ve Kağan Moradaoğlu kimdir gibi sorulrın yanıtları araştıırlıyor.

Genç kaleci Kağan Moradaoğlu, spor dünyasının ençok merak edilen isimlerindne biri haline geldi. Peki, Kağan Moradoğlu kimdir? Kağan Moradaoğlu kaç yaşında? Kağan Moradaoğlu boyu kaç?

KAĞAN MORADAOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Ocak 2003

Kaç yaşında: 18yaşında

Boy: 1,93 m

Güncel piyasa değeri: 50 bin euro

Kağan Moradoğlu kimdir? Kağan Moradoğlu kaç yaşında? Kağan Moradoğlu boyu kaç?

10 Ocak 2003 yılında Trabzon'da doğan Kağan Moradaoğlu,18 yaşındaki kalecidir. Genç futbolcu, 1.93 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor. Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Kağan Moradoğlu 23 Aralık 2020'de takıma dahil oldu..

Kağan Moradoğlu kimdir? Kağan Moradoğlu kaç yaşında? Kağan Moradoğlu boyu kaç?

Kağan Moradaoğlu'nun Spor Toto Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda maçı (16.02.2021) henüz yok.

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