Kağan Moradaoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Kağan Moradaoğlu hayatı ve biyografisi!
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Kağan Moradaoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Kağan Moradaoğlu hayatı ve biyografisi!

20.02.2021 00:04 | Son Güncelleme: 20.02.2021 00:08
Kağan Moradaoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Kağan Moradaoğlu hayatı ve biyografisi!

Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu'nun hayatı, biyografisi ve futbol kariyeri merak edildi. Peki Kağan Moradaoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Kağan Moradaoğlu forma numarası kaç, burcu ne, boyu ve kilosu kaç?

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında genç kaleci Kağan Moradaoğlu geliyor. Peki, Kağan Moradaoğlu kimdir, nereli, forma numarası kaç, boyu ve kilosu kaç?

KAĞAN MORADAOĞLU KİMDİR?

Kağan Moradaoğlu 10 Ocak 2003 Trabzon doğumlu genç kalecidir. 1.93 boyunda olan genç kaleci bugün Süper Lig'de ilk maçına çıktı. Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Kağan Moradoğlu 23 Aralık 2020'de takıma dahil oldu.

Kağan Moradaoğlu doğum tarihi : 10 Ocak 2003

Kağan Moradaoğlu kaç yaşında : 18 yaşında

Kağan Moradaoğlu hangi takımda oynuyor : Trabzonspor

Kağan Moradaoğlu forma numarası kaç : 98

Kağan Moradaoğlu nereli : Trabzon

Kağan Moradaoğlu boyu kaç : 1.93 cm

Kağan Moradaoğlu kilosu : -

Kağan Moradaoğlu burcu ne : Oğlak

Kağan Moradaoğlu mevkisi ne : Kaleci

Kağan Moradaoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Kağan Moradaoğlu hayatı ve biyografisi!

Kağan Moradaoğlu, 19 Şubat Cuma 2021 günü oynanan Başakşehir-Trabzonspor maçında ilk maçına çıktı.

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