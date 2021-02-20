Kağan Moradaoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Kağan Moradaoğlu hayatı ve biyografisi!

Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu'nun hayatı, biyografisi ve futbol kariyeri merak edildi. Peki Kağan Moradaoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Kağan Moradaoğlu forma numarası kaç, burcu ne, boyu ve kilosu kaç?