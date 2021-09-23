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Kafur nedir? Kafur nasıl elde edilir? Kafur nerelerde kullanılır?

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Kafur nedir? Kafur nasıl elde edilir? Kafur nerelerde kullanılır?

Bir ağaç türü olan Kafur meraklıları tarafından araştırılmaktadır. Peki, Kafur nedir? Kafur nasıl elde edilir? Kafur nerelerde kullanılır? detaylar haberimizde...

Birçok alanda kullanılan Kafur ağaç türü, kesilerek yağ elde edilir ve bazı amaçlar için kullanılır. Bir ağaç türü olan Kafur meraklıları tarafından araştırılmaktadır. Peki, Kafur nedir? Kafur nasıl elde edilir? Kafur nerelerde kullanılır? ayrıntılar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Kâfur ağacı (Cinnamomum camphora), defnegiller (Lauraceae) familyasından vatanı, Güney Çin, Güney Japonya ve Formoza gibi uzak doğu olan, 20–30 m uzunluğa ulaşabilen, tabii ormanlar meydana getiren ağaç türü.

Kâfur ağacı uzun yıllar (2000 yıl) yaşar. Tropik bölgelerde kültürü yapılır. Ağacın yaprağında, gövde kabuğunda ve odununda bulunan yağ hücrelerinde Camphora (kâfur) meydana gelir ve yaşlı gövdelerde yarıklar içerisinde kristalleşir. Sonra dal ve gövdelerinin su buharı distilasyonu ile kâfur elde edilir.

20-25 yaşlarındaki ağaçların odunu kesilip, uçucu yağ elde edilir. Bu uçucu yağ, soğukta bekletilince kâfur kristallenerek çöker, süzülerek temizlenir. Tablet veya prizmatik kristaller halinde ticarete çıkarılır. Tabii kâfur, monoterpenik bir maddedir. Sunî kâfur rasemiktir ve pinenden çeşitli işlemlerle hazırlanır.

Kalp ve solunum antiseptiği olarak, çoğunlukla yağlı enjeksiyonları halinde kullanılmaktadır. Akciğer ve solunum yollarında antiseptik bir etki yapar. Bu sebeple kâfur taşıyan preparatlar buğu olarak veya kâfur merhemleri, göğüs ve sırta sürülerek kullanılır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Kâfur, sabun ve selüloz sanayiinde de kullanılmaktadır. Türkiye'de yılda 10-15 ton kadar kâfur ithal edilmektedir. Kâfur ağacı bir tropik bölge bitkisi olduğundan, Türkiye'de yetiştirilememektedir.

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