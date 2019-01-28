Kaftancıoğlu'nun İstifası Sonrası CHP İstanbul İl Başkanlığı

CUMHURİYET Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı istifa açıklamasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na bazı il yöneticilerinin geldiği görüldü. İl yönetiminin ilerleyen saatlerde bir toplantı yapacağı öğrenildi.

Kaftancıoğlu'nun istifası partililer tarafından doğrulanırken, istifanın gerekçesi konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı. İstifa kararının ardından partinin il yöneticilerinden bazıları parti binasına geldi. İlerleyen saatlerde İstanbul il yönetiminin basına kapalı bir toplantı yapacağı öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA