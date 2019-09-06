Kaftancıoğlu: Kararlar duruşma salonlarında değil, saray odalarında alınıyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasından sonra adliye önünde açıklama yaptı. İsim vermeden yönetime mesaj gönderen Kaftancıoğlu, “Açılan davalarda kararlar duruşma salonlarında değil saray odalarında alınıyor." dedi.
06.09.2019 17:15
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasından sonra adliye önünde açıklama yaptı.
İsim vermeden yönetime mesaj gönderen Kaftancıoğlu, "Açılan davalarda kararlar duruşma salonlarında değil saray odalarında alınıyor." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com