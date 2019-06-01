Kafkasör Yaylası'ndaki çöpler toplandı

Artvin'in en önemli turizm merkezlerinden, 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki çöpler, gönüllüler tarafından toplandı.

Artvin Belediyesince, "Vatandaşımızla el ele Kafkasör Yaylamızı temizliyoruz" sloganıyla başlatılan sosyal sorumluluk çalışması kapsamında çok sayıda gönüllü, Kafkasör Yaylası'nda bir araya geldi.

Adını geleneksel boğa güreşleriyle dünyaya duyuran yayladaki çevre temizliğine CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan da katıldı.

Gönüllüler, mesire ve piknik alanlarına atılan çöpleri topladı.

Bayraktutan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Artvin halkının her daim doğasına sahip çıktığını, Artvin'in sonsuza kadar yeşil kalmasını istediklerini söyledi.

Elçin de Kafkasör'ün Artvin'in marka değeri haline gelmiş en önemli turizm ve sosyal yaşam alanı olduğuna işaret etti.

Kafkasör'ün boğa güreşleriyle özdeşleştiğine dikkati çeken Elçin, "Kendini dünya çapında kabul ettiren boğa güreşleri festivalimizi her yıl burada yapıyoruz. Bu yıl 27-30 Haziran tarihlerinde yapılacak festival öncesinde insanların doğaya karşı duyarlı olması için farkındalık yaratmak istedik. Halkımızda birlikte bu güzelim doğaya atılan çöpleri topluyoruz." dedi.

Elçin, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, diğer alanlarda ve şehir içinde de zaman zaman bu tür organizasyonlar gerçekleştireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA