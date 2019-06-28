Kafkasör Festivali boğalarla kortej yürüyüşüyle başladı

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ARTVİN'de, bu yıl 39'uncusu düzenlenen Kafkasör Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı. Festivalin kortej yürüyüşünde, boğalar ve sahipleri de yer aldı.Artvin'de bu sene 39'uncu kez düzenlenen ve 3 gün sürecek Kafkasör Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı. Artvin Valiliği önünde düzenlenen festivalin açılış törenine; Vali Yardımcısı Mustafa Uğur Özerden, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ile kent sakinleri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende halk oyunları ekipleri gösteriler sundu. Gösterilerin ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşte boğalar ve sahipleri yer aldı. Caddede yürütülen boğalar, ilgi görürken, bazı kişilerin selfie çektiği görüldü. Şenlikler, ödüllü boğa güreşleri ile sürdürülecek.- Artvin