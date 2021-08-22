Kafkasör boğa güreşleri renkli görüntülere sahne oldu
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Kafkasör boğa güreşleri renkli görüntülere sahne oldu

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Haberler | Kültür Sanat

Kafkasör boğa güreşleri renkli görüntülere sahne oldu Artvin'de, 40'ıncısı düzenlenen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Kafkasör boğa güreşleri renkli görüntülere sahne oldu

ARTVİN - Artvin'de, 40'ıncısı düzenlenen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Bin 200 rakımlı Kafkasör yaylasında düzenlenen boğa güreşlerine, Artvin ve ilçeleri olmak üzere Rize ve Erzurum illerinden 79 boğa sahibi katıldı.

Baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, ayak, deste ve süperbaş olmak üzere 7 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşlerini yaklaşık 10 bin kişi izledi. 200 yıldır yaşatılan boğa güreşleri için besledikleri 400 ile 900 kilogram ağırlığında olan boğalara büyük özenle bakan sahipleri, onları ot, saman, pekmez, kuru üzüm, arpa ve yumurta ile besliyor, antrenman yaptırarak güreşlere hazırlıyor.

Artvin Belediyesi organizasyonunda, Artvin Kafkasör Geleneksel Boğa Güreşlerini Yaşatma ve Yaylarını Koruma Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen ödüllü boğa güreşleri festivalinin ikinci gününde Büyükorta, Başaltı ve baş kategorilerinde 49 boğa kozlarını paylaştı. 25 hakemin görev aldığı festivalde 100 personel görev aldı.

Toplam 116 bin lira para ödülünün dağıtıldığı festivalde, baş boğaya 26 bin lira para ödülü verilecek.

Bazı boğalar arenaya sığmadı

Kıran kırana geçen güreşler sırasında bazı boğalar arenaya sığmayınca arena dışına taştı. Kaçan boğaların birbirlerine zarar vermemesi için araya hakemler girdi. Boğalar arenaya çıkmadan önce de boynuz ve doping kontrolünden geçirildi. Sivri boynuzları törpülenen boğalar doping kontrolünde ise idrar testine tabi tutuldu.

Kafkasör boğa güreşleri renkli görüntülere sahne oldu
Kafkasör boğa güreşleri renkli görüntülere sahne oldu
Kafkasör boğa güreşleri renkli görüntülere sahne oldu
Kafkasör boğa güreşleri renkli görüntülere sahne oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör

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