Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinden 90 Bin Şehit İçin Saygı Nöbeti

Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Sarıkamış'ta 90 bin şehit için saygı nöbeti tuttu.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında Allah-u Ekber Dağları'nda donarak şehit olan 90 bin Mehmetçiğin o dönemde yaşadığı zorlukları hissetmek adına öğrenciler eksi 20 derece soğukta temsili saygı nöbeti tuttu. Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Meslek Yüksek Okulu öncülüğünde üniversite öğrencileri, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümünde en fazla şehidin verildiği 26 Aralık günü yaklaşık 4 kilometre yürüdükleri Sarıkamış Şehitliği'nde temsili nöbet tutarak dedelerini andı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Sarıkamış şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda konuşan Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, "Bizim için önemli olan bu mukaddes topraklar için, bu kutlu dava için kendi canlarını hiçbir bedel ve karşılık olmaksızın seve seve ve isteyerek feda eden bu vatan evlatlarını üzerinde bulunduğumuz bu topraklarda şehit oldular. Allah ruhlarını şad etsin, makamlarını cennet eylesin" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kız ve erkek öğrencilerden oluşan temsili askerler saygı nöbeti tuttu. Sarıkamış Şehitliği'nde temsili nöbet tutan öğrenciler nöbet değişimi de yaptı. Tören daha sonra protokol üyelerinin Sarıkamış Şehitleri Anıtına karanfil bırakma ile sona erdi.

Düzenlenen etkinliğe Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Rektör Yardımcıları öğretim üyeleri, öğrenciler, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. - KARS

Kaynak: İHA