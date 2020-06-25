Kafkas Üniversitesi ile iş birliği görüşmesi gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kafkas Üniversitesi ile iş birliği görüşmesi gerçekleştirildi

Atatürk Üniversitesinin sağlık alanındaki bilgi ve birikiminden faydalanmak üzere Erzurum'a gelen Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret ederek çeşitli konularda iş birliği görüşmesi gerçekleştirdi.

Kafkas Üniversitesi ile iş birliği görüşmesi gerçekleştirildi
25.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:37

Atatürk Üniversitesinin sağlık alanındaki bilgi ve birikiminden faydalanmak üzere Erzurum'a gelen Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret ederek çeşitli konularda iş birliği görüşmesi gerçekleştirdi.

Atatürk Üniversitesinin yarım asrı aşan sağlık tecrübesinin ülkesi için oldukça değerli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Kapu, bu bilgi ve tecrübeden yararlanmak istediklerini ve bu kapsamda Rektör Çomaklı ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

"Atatürk Üniversitesinin Bilgi ve Tecrübesinden Faydalanmak İstiyoruz"

Çalışmalarının ana hedefinin sağlık alanında gerçekleşen dönüşüme ayak uydurmak ve çağı yakalamak olduğunu kaydeden Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kapu: "Atatürk Üniversitesi bölgesi için lokomotif görevi taşıyor. Üniversite kuran üniversite misyonunu yıllarca yerine getirmiş olan ülkemizin böylesine değerli bir kurumu ile iş birliği görüşmesi yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Özellikle sağlık alanında ihtiyaç duyduğumuz her türlü bilgi ve beceriye Atatürk Üniversitesinin donanımlı altyapısı ve nitelikli personeli sayesinde ulaşacağımıza yürekten inanıyor, göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ediyorum" dedi.

"Yerli ve Milli Kalkınma Hamlesine Destek Veriyoruz"

Türkiye Cumhuriyetinin yerli ve milli kalkınma hamlesine yönelik ortaya koyulan iradeye akademik camia olarak ellerinden gelen tüm desteği verdiklerinin altını çizen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu hamleye destek vermek için topyekün bir kalkınmaya ihtiyaç olduğunu, Yeni YÖK vizyonu ile yükseköğretimde bu kalkınmanın sağlanmaya başlandığını söyledi.

Atatürk Üniversitesinin bölgesi için büyük önem taşıdığını belirten Rektör Çomaklı, Kafkas Üniversitesinin de komşu üniversiteler arasında yer aldığını bu sebeple her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirtti. Sağlık alanında ihtiyaç duyulan bilgi paylaşımını en üst seviyede karşılayacaklarını vurgulayan Rektör Çomaklı, iki üniversitenin iş birliği içerisinde çalışmaları için bilgi ve tecrübe paylaşımını en üst seviyede tutacaklarını belirtti ve ziyaretinden dolayı mevkidaşı Prof. Dr. Hüsnü Kapu'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi Haber
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı Haber
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, 'Cezaevinde benimle alay ediyorlar' diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini...
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
Alişan'ın yaptığı kazanın raporu ortaya çıktı! Hız limitine uymamış
Alişan'ın yaptığı kazanın raporu ortaya çıktı! Hız limitine uymamış
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi
Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Engelli gibi davranan dilenci suçüstü yakalanınca elindeki bastonu bırakıp yürüdü
Engelli gibi davranan dilenci suçüstü yakalanınca elindeki bastonu bırakıp yürüdü
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Eline geçirdiği satırla tehditler savurup kendine zarar verdi
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Eline geçirdiği satırla tehditler savurup kendine zarar verdi
Otobüs, bir saat geç kaldı diye camlarını tuz buz ettiler
Otobüs, bir saat geç kaldı diye camlarını tuz buz ettiler
Günlük burç yorumları 25 Haziran 2020 Perşembe
Günlük burç yorumları 25 Haziran 2020 Perşembe
'Kul hakkı yedim' diyen şahıs intihara kalkıştı
"Kul hakkı yedim" diyen şahıs intihara kalkıştı
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı' iddialarına yanıt
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Berat Albayrak Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Bülent Ersoy Dilan Çiçek Deniz
Spor Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Kaza İzmir Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kafkas Üniversitesi ile iş birliği görüşmesi gerçekleştirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 18:24:05. #1.15#
title