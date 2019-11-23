Kafkas Üniversitesi güvenlik görevlilerine eğitim verildi

23.11.2019 11:29 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:34

Kars'ta özel güvenlik görevlilerini eğitim verildi.



Kars Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce, KAÜ'de eğitim-öğretimin özgür ve güvenli ortamda sürdürülebilmesi, üniversite kampüsleri ve kampüs dışında bulunan ek binalarda, öğrenci yurtlarında, öğrencilerin yoğunlukla bulunduğu açık ve kapalı alanlarda, karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında çıkabilecek kavga olaylarında öğrenci ile ilk teması kuracak olan 138 özel güvenlik görevlisine eğitimden geçirildi.



Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda, düzenlenen programda 138 özel güvenlik görevlisi, 'Özel Güvenlik Hukuk ve Kişi Hakları, Genel Kollukla İlişkiler, Etkili iletişim, Toplumsal Olaylarda Müdahale Esasları ve Kitle Psikolojisi, Uyuşturucu Madde Bilgileri, Asayiş Hizmetleri, Terörle Mücadele konularında' bilgilendirildi. - KARS

Kaynak: İHA