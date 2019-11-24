Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanlığına Şekerci yeniden seçildi
Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Genel Başkanlığına Yıldız Şekerci yeniden seçildi.
24.11.2019 19:48 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:48
Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Genel Başkanlığına Yıldız Şekerci yeniden seçildi.
Federasyonun, Tes-İş Konferans Salonu'nda düzenlenen olağan genel kurulunda genel başkanlık için Şekerci ve Mutlu Akkaya yarıştı.
Oylama sonucunda 190 oy alan Şekerci, yeniden genel başkan oldu.
Mutlu Akkaya ise 153 oyda kaldı.
Kaynak: AA