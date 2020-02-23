KAFFAD, Rusya Büyükelçiliğinin Çerkezlere yönelik ifadelerine ilişkin özür bekliyor

23.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:02

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un bir basın kuruluşuna verdiği demeçteki Çerkez Sürgünü'ne yönelik "güzel efsane" ifadesi için özür bekliyor.

KAFFED üyeleri, Yerhov'un ifadelerini protesto etmek amacıyla Kuğulu Park'ta bir araya geldi.

Burada basın açıklamasını okuyan KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci, Yerhov'un, Çerkezleri "Akınlar, cinayetler, yağmacılıklar ve köle ticareti" ile geçinen bir toplum olarak göstermesinin ve Çerkez Sürgünü'ne yönelik "Güzel efsane" ifadesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Sürgünde yaşanan bütün bu acılara ve haksızlara ilişkin Çerkezlerin intikam değil adalet istediğini dile getiren Şekerci, şöyle devam etti:

"Büyükelçi Yerhov ile 19 Şubat Çarşamba günü KAFFED heyeti olarak gerçekleştirdiğimiz görüşmede, bu ifadelerin hem kurumumuz bünyesinde hem de tüm dünya Çerkezleri nezdinde infiale neden olduğunu belirterek bir düzeltme ve özür yayınlamaları gerektiğini belirttik. Görüşmede, Büyükelçiliğin röportajı savunan bütün tezlerine gerekli yanıtlar verildi. Görüşme sonrasında Büyükelçilik tarafından yayınlanan açıklama metni, talebimiz olan ve halkımızın beklediği bir özür içermediği gibi 'Demecin ana mesajının Çerkez dostları tarafından yanlış anlaşıldığını' iddia etmektedir."

"Çerkezlerin acısını yüreğinde hissedenler bir araya geldi"

Şekerci, halkların barış ve huzur içinde yaşamasının bütün tarafların çıkarına olacağını ve yetkililerin sorumluluk bilinci içerisinde gayret göstermesi gerektiğini ifade ederek, "Bunun için Çerkezlerin acısını yüreğinde hisseden herkes burada bir araya geldi. Bugün Büyükelçi Yerhov'dan Çerkezlerle ilgili sarf ettiği sözleri geri alıp sürgün ve soykırıma uğramış olan Çerkezlerden özür dilemesini bekliyoruz. Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti'nden Çerkez sürgün ve soykırımın kabul edilmesini, çifte vatandaşlık ve dönüş hakkının tanınmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA