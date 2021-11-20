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Kafeyi kumarhaneye çevirmiş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da kırsal Karaoğlanlı Mahallesi'ndeki bir kafeye baskın yapan jandarma ekipleri 4 adet Dijital Slot oyununun oynandığı kumar makinesini 2 farklı noktada ele geçirdi.

MANİSA (İHA) - Manisa'da kırsal Karaoğlanlı Mahallesi'ndeki bir kafeye baskın yapan jandarma ekipleri 4 adet Dijital Slot oyununun oynandığı kumar makinesini 2 farklı noktada ele geçirdi. İşletme sahibi ifadesinin alınmasının ardından serbest kalırken savcılık tarafından olayla ilgili tahkikata başlanırken, kumar makinelerinin telefon şarj cihazı şeklinde tasarlanması ise dikkat çekti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Karaoğlanlı Mahallesi'nde A.A. (39) tarafından işletilen bir kafede kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 adet Dijital Slot oyununun oynandığı kumar makinesi 2 farklı noktada ele geçirildi. Kumar makinelerinin telefon şarj cihazı şeklinde tasarlanması ise dikkat çekti. Olay, Cumhuriyet Savcısına bildirilerek adli tahkikata başlanırken, şüpheli A.A ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

Kafeyi kumarhaneye çevirmiş

Kafeyi kumarhaneye çevirmiş

Kafeyi kumarhaneye çevirmiş

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