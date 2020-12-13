Açık olmayan kafeyeyi açmaya giden sürücü ceza yedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında bir sürücü denetimlerde polislere kafeye gidip yarın için hazırlık yapacağını söyledi. Ancak polis ekipleri kafelerinin hizmet vermediğini belirterek izninin olup olmadığını sordu. Şahıs ise evlere gelen siparişleri götürdüğünü söyledi ancak iznin olmamasından dolayı polis ekipleri şahıs hakkında işlem yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak kısıtlamaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler kavşaklarda ve ara sokaklarda denetimlerini sürdürüyor. İnegöl'de polis gelen tüm araçları ve yayalara kontrol ediyor. Denetimler sırasında durdurulan bir otomobil sürücüne polisler nereye gittiğini ve izin belgesinin sordu. Sürücü kendisinin kafeye işletmecisi olduğunu belirterek yarın için hazırlık yapmaya gittiği ifade etti. Ancak alınan tedbirler doğrultusunda kafelerinin geçici bir süreliğine tamamen kapatıldığı hatırlatan ekipler şahsın izin belgesin belgesini istedi. Sürücü belgeyi gösteremeyince ekipler tarafından sokağa çıkma kısıtlmasını ihlal ettiğinden dolayı işlem yapıldı. Sürücü daha sonra evine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS