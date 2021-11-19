BURSA (İHA) - Kafeye dadanan karga masa masa geziyor, müşterilerin yemeğine ortak oluyor

BURSA - Bursa'da bir kafenin müdavimi olan karga, masa masa gezip müşterilerin yemeklerini yiyor.

Nilüfer ilçesinde bulunan bir kafeye gelen müşteriler, masalarına konan kargayı görünce büyük şaşkınlık yaşıyor. Karga müşterilerin masalarına gelip yemeklerini yiyor. Vatandaşlar masalarından yemeklerini yiyen kargaya dokunmayıp hoşgörüyle karşılıyor. Karga da masalarda gönlünce gezip karnını doyuruyor.