Kafeye çevrilen evde okey oynarken yakalandılar
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Kafeye çevrilen evde okey oynarken yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kafeye çevrilen evde okey oynarken yakalandılar Konya'da kısıtlama saatlerinde faaliyetlerine devam eden bir kafeyi denetleyen polis ekipleri, iş yerinin evden kafeye çevrildiğini ve ruhsatsız olduğunu tespit etti.

Kafeye çevrilen evde okey oynarken yakalandılar

KONYA - Konya'da kısıtlama saatlerinde faaliyetlerine devam eden bir kafeyi denetleyen polis ekipleri, iş yerinin evden kafeye çevrildiğini ve ruhsatsız olduğunu tespit etti. Kafede okey oynayan 5 kişiye sosyal mesafeye uymamak, maske takmamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal suçlarından idari yaptırım tutanağı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, saat 02.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Merasim Sokak içerisinde bulunan bir kafenin kısıtlama saatlerinde faaliyette olduğunun anlaşılması üzerine harekete geçti. Kafenin önünde bir müddet bekleme ve dinleme yapan polis ekipleri, iş yerinin üst katından seslerin gelmesi üzerine kafeye girerek denetlemede bulundu. Yapılan incelemelerde, ikamet olan evin ruhsatsız kafeye çevrildiği ve faaliyette olduğu belirlendi. Müşterilerinin de olduğu kafede odalar içerisinde masaların yer aldığı ve okey oynandığı anlaşıldı. Nargile sunumunun da yapıldığı kafede bulunan 5 şahsa sosyal mesafeye uymamak, maske takmamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal suçlarından gerekli idari yaptırım tutanağı düzenlendi. Kafede bulunmayan iş yeri sahibi O.B. hakkında da gerekli tutanak tanzim edildikten sonra ruhsatsız iş yeri mühürlendi.

Kafeye çevrilen evde okey oynarken yakalandılar
Kafeye çevrilen evde okey oynarken yakalandılar
Kafeye çevrilen evde okey oynarken yakalandılar
Kafeye çevrilen evde okey oynarken yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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