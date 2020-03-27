Kafeteryaya giren hırsızlara suçüstü Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kafeteryaya giren şahıslar polis tarafından yakalandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kafeteryaya giren şahıslar polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi 19 Mayıs Parkı karşısındaki sitelerin arka bahçesinde bulunan Üzeyir ve Emine Palabıyık çiftinin işlettiği bir kafeteryaya hırsız girdi.

Olayı fark eden duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, H.S. ve S.P. isimli şahısları çaldıkları teyp kolonu ve meşrubat kolileriyle birlikte suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin, daha önce 3 arkadaşıyla birlikte bir büfeden '13 kasa bira çalınması' olayına karıştıkları öne sürüldü.

Hırsızlık olayları ve şüpheliler hakkında soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA