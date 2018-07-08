Kafeterya Yangını

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kafeteryada çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çark Caddesi'nde bir binanın üst katında bulunan kafeteryada henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kafeteryada bulunanların haber vermesine üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü, yangında kafeteryada müşteri olarak bulunan 8 kişinin dumandan etkilenmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahale olay yerinde yapılan 8 kişi, tedbir amaçlı çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.