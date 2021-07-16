Kafesinden kaçan aslan ve saldırdığı bakıcısının sağlık durumu iyi
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Kafesinden kaçan aslan ve saldırdığı bakıcısının sağlık durumu iyi

Kafesinden kaçan aslan ve saldırdığı bakıcısının sağlık durumu iyi
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi'nde yiyecek veren bakıcısı Cebrail Korkmaz'a saldırıp, kafesinden kaçınca yakalanarak, iğneyle uyutulan aslanın sağlık sorununun olmadığı belirtildi.

GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi'nde yiyecek veren bakıcısı Cebrail Korkmaz'a saldırıp, kafesinden kaçınca yakalanarak, iğneyle uyutulan aslanın sağlık sorununun olmadığı belirtildi. Korkmaz'ın ise göğüs bölgesinden başarılı ameliyat geçirdiği, gözlem amaçlı hastanede olduğu öğrenildi. 

Olay, dün Burç Mahallesi'nde bulunan, dünyanın 4'üncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde meydana geldi. Aslan bakıcısı Cebrail Korkmaz, besleme yapmak için kafese girdi. Korkmaz, beslediği 7 yaşındaki aslanın aniden saldırısına uğradı. Korkmaz'ı baş ve göğüs kısmından yaralayan aslan daha sonra kapısı açık kafesten kaçtı. Alarm durumuna geçilen bahçedeki ziyaretçiler, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Yaralanan Korkmaz ise Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğüs bölgesinden ameliyat edilen Cebrail Korkmaz'ın gözlem altına tutulduğu ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaçtıktan sonra yakalanırken, uyuşturucu iğne vurularak, uyutulan aslan ise sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra tekrar kafesine koyuldu. Kısa süreli paniğin yaşandığı ve durumun normale döndüğü hayvanat bahçesinde ziyaretçiler ağırlanmaya devam ediliyor.

Kafesinden kaçan aslan ve saldırdığı bakıcısının sağlık durumu iyi
Kafesinden kaçan aslan ve saldırdığı bakıcısının sağlık durumu iyi
Kafesinden kaçan aslan ve saldırdığı bakıcısının sağlık durumu iyi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı

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