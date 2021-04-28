Kafesin kilidini kırıp, köpeği çaldılar; o anlar kamerada
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Kafesin kilidini kırıp, köpeği çaldılar; o anlar kamerada

Kafesin kilidini kırıp, köpeği çaldılar; o anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Yunusemre ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin önündeki 'Pinscher' cinsi köpek, kafesinin kilidi kırılarak motosikletli 2 kişi tarafından çalındı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin önündeki 'Pinscher' cinsi köpek, kafesinin kilidi kırılarak motosikletli 2 kişi tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, işletme sahibi Zeki Kaya, çocuklarının duruma çok üzüldüğünü, şüphelilerin bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki küçük sanayi sitesinde metal kalıpçılığı üzerine faaliyet gösteren bir işletmenin girişindeki kafeste kilitli olarak bulunan Pinscher cinsi köpek 25 Nisan'da saat 22.00 sıralarında çalındı. Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, bir motosikletle işletme önüne gelen 2 şüphelinin, bir süre etrafa baktıktan sonra, köpeğin bulunduğu kafese yönelmesi yer aldı. Şüphelilerden birinin motosiklet üzerinde beklerken, diğerinin kafesin kilidini kırıp, köpeği çaldığı görüldü. İki şüphelinin ardından geldikleri motosikletle uzaklaşmaları da görüntülerde yer aldı.Üç gündür çalınan köpeğini arayan evli, 2 çocuk babası işletme sahibi Zeki Kaya (37), suçluların bulunması için emniyet yetkililerine çağrıda bulundu. Kaya, "Pazar günü 21.30 -22.00 saatleri arasında dükkanıma geldim. İçerde çalıştığım sırada köpeğin havlama seslerini duydum. Camdan baktığım sırada bir kişinin olduğunu fark ettim. Daha önceden hazırlıklı gelerek, kilidi kırmışlar. Ben çıkana kadar köpeği iki hamlede alıp motosiklet ile kaçtılar. Peşlerinden gittim ama yetişemedim. Bir abimiz evinde bakıyordu köpeğe, bana hediye etti. Benim çocuklarım ve aynı zamanda onun da çocukları köpeği çok seviyordu. Çok üzüldük. Bir an evvel suçluların bulunmasını istiyorum" diye konuştu.


Kafesin kilidini kırıp, köpeği çaldılar; o anlar kamerada
Kafesin kilidini kırıp, köpeği çaldılar; o anlar kamerada
Kafesin kilidini kırıp, köpeği çaldılar; o anlar kamerada
Kafesin kilidini kırıp, köpeği çaldılar; o anlar kamerada
Kafesin kilidini kırıp, köpeği çaldılar; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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