Kafes kuşları kupa için yarıştı

ANKARA (AA) - Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu (TKKKF) tarafından "11. Ankara Atatürk Kupası Kafes Kuşları" yarışması düzenlendi.

Federasyon Başkanı Oğuz Özkaya, Altınpark'ta düzenlenen yarışmaya ilişkin AA muhabirine, yarışmada 4 bin 453 kafes kuşunun, 26 kategoride yarıştığını ve 44 uluslararası hakemin görev yaptığını söyledi.

Kuşların değişik kategorilerde yarıştığını ifade eden Özkaya, "Burada renk kanaryalarımız var. Daha sonra ırk kanaryaları başlıyor. Irk kanaryaları da kendi arasında birçok bölüme ayrılıyor, kıvırcık ve düz tüylüler olarak. Kafeste üretilmiş doğa kuşları var. Ayrıca muhabbet kuşları, papağanlar, paraketler ve egzotik kuşlarımız da var. Bu kuşların tamamı kafeste üretilmiş." dedi.

Yarışmaya 36 ilden 76 derneğin katıldığını aktaran Özkaya, yarışmanın güzel geçtiğini, Ankara'daki hayvanseverlerin yarışmaya katılmalarından da mutluluk duyduklarını ifade etti.

Özkaya, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen sene yarışma düzenleyemediklerini belirterek, "Şu anda pandemi yavaşlamış durumda. Devletimizin imkanlarıyla bütün aşılarımız yapılmış durumda. Biz de kapıda herkesin HES kodunu sorguluyoruz. Maksimum tedbirleri alarak etkinliği düzenliyoruz." diye konuştu.

Yarışmadaki kategorilerde derece alan kuşların sahiplerine kupaları verildi.