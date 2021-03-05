Kafelerin açılmasına en çok onlar sevindi
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Kafelerin açılmasına en çok onlar sevindi

05.03.2021 09:02 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:12
Kafelerin açılmasına en çok onlar sevindi

DÜZCE Belediyesi'nce kurulan 'Kusursuz Kafe'nin yeniden açılması, burada çalışan engelli gençleri sevindirdi.

DÜZCE Belediyesi'nce kurulan 'Kusursuz Kafe'nin yeniden açılması, burada çalışan engelli gençleri sevindirdi. İşlerine ve arkadaşlarına kavuştukları için çok mutlu olduklarını belirten gençler, herkesi kafeye davet etti.

Düzce Belediyesi'nin desteği ile açılan ve bünyesinde 18 engelli gencin çalıştığı Kusursuz Kafe, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılmıştı. Engelli bireyler evlerine kapanarak sürecin geçmesini bekledi. Yeni normalleşme sürecinde restoran, lokanta ve kafelerin açılmasıyla birlikte Kusursuz Kafe de açıldı. Evlerinde zor bir süreç geçiren engelli gençler kafelerine dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Kafede garson veya mutfak görevlisi olarak çalışan engelli gençler, "Arkadaşlarımızı, masaları, ortamı her şeyi özledik. Herkes Kusursuz Kafe'ye gelsin" dedi.

Kusursuz Kafe sorumlusu ve eğitmen Senem Verep ise, "Arkadaşlarımızın hepsi özel gereksinimli bireyler oldukları için evlerinde normal bireylere göre daha fazla sıkıldılar. İşlerine dönmek için tüm tedbirlere uydular. Yeni normallerle tekrardan açıldık. Tüm hijyen kuralları başta olmak üzere uygulanması gereken kurallara uyarak açıldık ve artık beraberiz. Geri döndükleri için çok memnunlar. Tüketmekten, üretmeye geçtiler. Daha fazla üretecekler. Her zaman işlerine sahip çıkacaklar. Onlar için herkesi bu kafeye bekliyoruz" diye konuştu. 


Kafelerin açılmasına en çok onlar sevindi
Kafelerin açılmasına en çok onlar sevindi
Kafelerin açılmasına en çok onlar sevindi
Kafelerin açılmasına en çok onlar sevindi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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