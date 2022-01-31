Kafelerden haraç isteyen suç makinesi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kafelerden haraç isteyen suç makinesi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kafelerden haraç isteyen suç makinesi yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kafeterya işleten esnaflardan haraç alan ve vermeyenleri tehdit eden 31 farklı suçtan kaydı bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde kafeterya işleten esnaflardan haraç alan ve vermeyenleri tehdit eden 31 farklı suçtan kaydı bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli polisi şehirde suçlulara nefes aldırmıyor. Son olarak şehirde kafeterya işleten esnaflardan haraç almaya çalışan, para vermeyenleri ise tehdit eden B.Ö, polisin başarılı operasyonu sonucunda yakalandı. Daha önceden 31 farklı suçtan kaydı bulunan B.Ö'yü gözaltına alındı. Şüpheli bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rahat bir nefes alan çarşı esnafı polise teşekkür etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Nazilli, Polis, Aydın, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title