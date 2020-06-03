Kafelerde online okey devri
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Kafelerde online okey devri

Kafelerde online okey devri Kafede okey oynanmaması nedeniyle müşteriler oturdukları masalarda cep telefonlarıyla sanal ortamda okey oynuyor Kahramanmaraş'ta bir kafede başlatılan online okey ile müşteriler, oturdukları masalarda sanal ortamda kendi cep telefonlarıyla internet ortamında...

03.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:06

Kafelerde online okey devri

Kafede okey oynanmaması nedeniyle müşteriler oturdukları masalarda cep telefonlarıyla sanal ortamda okey oynuyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kafede başlatılan online okey ile müşteriler, oturdukları masalarda sanal ortamda kendi cep telefonlarıyla internet ortamında oyun oynuyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan kafeler 1 Haziran'da faaliyete yeniden başladı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesinde yer alan bir kafede ise sosyal mesafe ile oluşturulan masalarda sanal ortamda okey oynuyor. Kafedeki sınırsız internetten faydalanan müşteriler, kendi telefonlarından oluşturdukları sanal masalarda okey oynamanın keyfini yaşıyor.

Amaçlarının daha hijyenik bir ortamda müşterilerine hizmet vermek olduğunu söyleyen işletme sahibi Erdoğan Yüceyıldız, "Yaklaşık 2 buçuk aylık bir sürede diğer yerler olduğu gibi bizim işletmemizde kapalıydı. 1 Haziran itibariyle işletmemizi yeniden faaliyete açtık ve korona virüs nedeniyle iş yerimizi dezenfekte edip, masaları sosyal mesafe konusunda ayarladık. Gelen müşterilerimize kapı girişinde ateş ölçerle kontrol edip, ellerin dezenfekte imkanı sağlıyoruz. İşletmemizdeki oyun grupları arasında yer alan okey salonumuz faaliyette olmadığı için farklı bir yöntem geliştirdik. Gelen müşterilerimize sosyal mesafeli online oyun oluşturduk. Okey taşlarına değmeden sınırsız internet ile gönüllerince vakit geçirme imkanı buluyor" diye konuştu.

Leyla Nur Horoz isimli bir müşteri ise, "Geldiğimiz bu kafede böyle bir ayrıcalık olması bizim için çok güzel bir durum. Arkadaşlarımızla güzel bir şekilde vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

Kafelerde online okey devri

Kaynak: İHA

Manşet

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