KAFELERDE CANSIZ MANKENLİ SOSYAL MESAFE ÖNLEMİ
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KAFELERDE CANSIZ MANKENLİ SOSYAL MESAFE ÖNLEMİ

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olan kafelerin ne zaman açılacağı merak konusu. Ancak bazı işletmeciler normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte hazırlıklarını yapmaya başladı.

KAFELERDE CANSIZ MANKENLİ SOSYAL MESAFE ÖNLEMİ
28.05.2020 16:01 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:01

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olan kafelerin ne zaman açılacağı merak konusu. Ancak bazı işletmeciler normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte hazırlıklarını yapmaya başladı. Kimi kafelerse 'yeni normali' daha eğlenceli hale getirmek için oturulması yasak olan masalara uyarı yazısı yerine cansız manken koydu.

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından alınan ilk önlemler restoran, eğlence mekanı ve kafelerin kapatılması oldu. Normalleşme adımlarının atılmasının ardından bazı kafeler de açılış için hazırlık yapmaya başladı. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu bu tür işletmelerde sosyal mesafe korunması için masalar arasına en az 1.5 metre mesafe bırakılması, aralıklı oturma düzenine geçilmesi ve oturması yasak yerlere uyarı yazısı konulması gibi önlemler alınmaya başlandı. Bazı kafeler ise oturması yasak olan yerlere uyarı yazısı koymak yerine cansız manken koydu.

CANSIZ MANKENLERLE SOSYAL MESAFE ÖNLEMİCansız mankenlerle sosyal mesafe önlemi alan Beyoğlu'ndaki bir kafenin işletme müdürü Ulaş Volkan Çelik, "Yeni normal sürecinde bu mankenler kalıcı olacaklar. Tekrar eski düzene ne zaman geçeriz onu bilemiyoruz. Mankenleri koyma sebebimiz de sosyal mesafe kurallarını biraz eğlenceli hale getirmek. Mankenlerin olduğu masaya misafir alamayacağız. Mankenlerin olmadığı boş masalarda misafirleri ağırlayacağız. Herhangi bir yere gittiğinizde boş bir yere oturmak istemezsiniz ama dolu bir yer sizi çeker. Biz de 1.5 metre boş masa bırakmak yerine böyle bir uygulama yaptık" dedi.

KARE KODLU MENÜ VE HESAP ÖDEME

Dezenfektan, ateş ölçer ve sosyal mesafe çizgileri ile kafe içerisinde önlem alacaklarını belirten Çelik, "İşletmelerin haziran ortası gibi açılması tahmin ediliyor. Hazırlıklarımızı da buna göre yapıyoruz. Girişte temassız ateş ölçerle, ateş ölçüyoruz. 38 derecenin üzerindeki kimseyi içeri almıyoruz. Maskesiz kimseyi almıyoruz. Her masada kolonya ya da dezenfektan bulunacak. Oturma kapasitemiz yarı yarıyanın da altına düştü diyebiliriz. Eski normalde 200 kişi alırken şu anda 94-96 kişiye düştü. Eskiden kullandığımız menüleri şu anda kullanmayacağız. Bunun için de QR kod çalışmamız var. Bu şekilde ödeme şeklini de değiştireceğiz" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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