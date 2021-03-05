Kafeler ve Restoranlar Borc¸ ve Belirsizliklerle Ac¸ıldı

Türkiye bir yandan Corona virüsüyle mücadelesini sürdürürken bir taraftan da normalleşme adımlarını atmaya başladı.

Türkiye bir yandan Corona virüsüyle mücadelesini sürdürürken bir taraftan da normalleşme adımlarını atmaya başladı. Kasım'dan bu yana kapalı olan kafe, restoran ve lokantalar tekrar açılmaya başladı ancak esnaf yeni süreçte borçlar ve belirsizliklerden şikayetçi

Kaynak: DailyMotion.com