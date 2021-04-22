Kafeler Sokağı esnafının yüzü gülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kafeler Sokağı esnafının yüzü gülüyor

Kafeler Sokağı esnafının yüzü gülüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yıldırım Belediyesi'nin, tarihi Yeşil Semti'ndeki Akdemir Sokak'ta gerçekleştirdiği renovasyon çalışmaları bölgeye değer katarken, esnafın da yüzünü güldürdü.

Yıldırım Belediyesi'nin, tarihi Yeşil Semti'ndeki Akdemir Sokak'ta gerçekleştirdiği renovasyon çalışmaları bölgeye değer katarken, esnafın da yüzünü güldürdü.

Yıldırım Belediyesi'nin, 'kafeler sokağı' olarak da bilinen Akdemir Sokak'ta gerçekleştirdiği renovasyon çalışmaları bölge halkı ve esnaftan tam not aldı. Tarihi Yeşil Semti'ndeki Akdemir Sokak'ın en eski esnafı olan 60 yaşındaki Süleyman Balsüzen, sokağın eski ve yeni hali arasında büyük fark olduğunu belirtti. Yaklaşık 30 yıldır Akdemir Sokak'ta ayakkabıcılık yapan Balsüzen, "Eskiden buralarda hep barakalar vardı. Manzara çok kötüydü. Esnaf arasında yer işgali nedeniyle kavgalar yaşanıyordu. Sokakta hep bir huzursuzluk vardı. Çok şükür Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz, sokağımıza yönelik çok güzel bir projeyi hayta geçirdi. Bu süreçte de bizden herhangi bir par talebi olmadı" diye konuştu.

Başkan Oktay Yılmaz'ın, projenin başından sonuna kadar kendileri ile istişareler gerçekleştirdiğini belirten Süleyman Balsüzen, "Başkanımız Oktay Yılmaz, sokağımıza geldikçe bizlere taleplerimizi sordu. Bizler de birkaç kere Belediye'ye gittik. Uygulanacak projeyi bize detaylı şekilde anlattılar. Bizler de kabul ettik. Sonuç olarak ortaya çıkan proje çok kaliteli. Akdemir Sokak, Yıldırım'ın marka sokağı oldu. Belediye Başkanımız hem Bursa'ya yakışır bir sokak yaptı hem de esnafı sevindirdi. Daha ne olsun Benim işimin bereketi için bu çalışmaları yapan herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Yapılan renovasyon çalışmalarıyla daha modern bir görünüme sahip olan Kafeler Sokağı'nın ilçe sakinlerinin güzel vakit geçirebilecekleri bir buluşma noktası olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizler şehrin görünümüne katkı sağlamak için ciddiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize değer katacak projeler açısından Kafeler Sokağı da iyi bir örnek teşkil etmekte. Ben Akdemir Sokak'taki hemşehrilerime bereketli işler diliyorum. Pandemi süreci bittiğinde kafeler sokağımız inşallah eskisinden daha hareketli şekilde hizmet vermeye devam edecek" dedi. - BURSA

Kafeler Sokağı esnafının yüzü gülüyor
Kafeler Sokağı esnafının yüzü gülüyor
Kafeler Sokağı esnafının yüzü gülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da kısıtlama öncesi kilometrelerce kaynak suyu kuyruğu
Bursa'da kısıtlama öncesi kilometrelerce kaynak suyu kuyruğu
Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada
Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada
Omuzlarındaki yük, boyundan büyük! 8 yaşındaki Halim'den anneye son veda
Omuzlarındaki yük, boyundan büyük! 8 yaşındaki Halim'den anneye son veda
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Vedat Bilgin Nikos Dendias Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Ezgi Mola Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kafeler Sokağı esnafının yüzü gülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 15:49:29. #1.16#

title