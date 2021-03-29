Kafeler saat kaçta kapanacak? Kafeler hangi günler açık?
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Kafeler saat kaçta kapanacak? Kafeler hangi günler açık?

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Kafeler saat kaçta kapanacak? Kafeler hangi günler açık?

29 Mart tarihinde yapılan Kabine toplantısı sonrası yeni yasak var mı? Kafeler saat kaça kadar açık? 29 Mart Kabine toplantısı kararları! Kafeler kapanacak mı? Restoranlar kafeler tekrardan kapanacak mı? Kafeler saat kaçta kapanacak? Kafeler hangi günler açık?

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İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin kapanış saatine ilişkin sınırlamalar kaldırıldı. Bundan böyle işletmeler ruhsatta belirtilen saate kadar hizmet verebilecek. Kafeler saat kaça kadar açık? Lokantalar, restoranlar, çay bahçesi saat kaça kadar açık?

KAFELER KAPANACAK MI?

29 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası nasıl kararlar alındı? Ramazan ayında kafe ve restoranlar Ramazan boyunca paket servisine devam edilecek.

Dilek Ulusan
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