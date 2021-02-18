Kafeler ne zaman, nasıl açılacak? Kafelerin açılış şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası normalleşme süreci açıklamaları sonrası Restoranların açılış şartları, Restoranların ne zaman ve açılacağı ağı merak edildi. Peki, restoranlar ne zaman, nasıl açılacak?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, Mart ayı itibarıyla geçeceğimiz kademeli normalleşmenin detaylarını anlattı. Vatandaşların çok merak ettiği kafeler ne zaman, nasıl açılacak? Kafelerin açılış şartları neler?

KAFELER NE ZAMAN, NASIL AÇILACAK?

Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası normalleşme süreci açıklamalarını değerlendirdi. Restoran ve kafelerin açılış kriterlerinin detaylarını veren Kayıpmaz, "HES kodu ile misafir kabul edecekler. Müşterilerin mekanda bulunma süresine kısıtlama uygulanabilir" dedi.

CNN Türk ekranlarından değerlendirmede bulunan Afşin Emre Kayıpmaz, kademeli normalleşmenin ne anlama geldiğini açıkladı. Kayıpmaz, "Bundan sonra yerinde karar dönemi başlıyor. İllerdeki aşılama oranları, vaka sayıları, yeni servis yatışlarına, artış ve azalmaya göre 4'e ayrılacak. İllerdeki durum riskli bir haldeyse o zaman kapanma ve kısıtlamaların sıkılaştırılması söz konusu olacak." dedi.

Restoran ve kafelerdeki gevşeme açıklık getiren Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, şöyle devam etti: "İli ya da ilçeyi temiz tutmak adına giriş çıkışlar kapatılabilir. Yeri geldiğinde iller bazında değerlendirilip uygulamaya alınabilecek bir önlem.

MART AYI İŞARET EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmasında mart başı itibarıyla kademeli olarak normalleşme sürecinin başlayacağını açıklamıştı. Erdoğan konuşmasının tamamında, "Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Restoranlar eskisi gibi hizmet vermeyebilir. HES kodu ile misafir kabul edecekler. Örneğin yüzde 25'lik bir kapasite ile açılabilirler. Misafirlere bir süre kısıtlaması uygulanabilir. Havaların ısınması ile beraber dış mekanlarda açılacak. Mesafeler açılınca insanlar daha geniş oturabilecek. Restoran ve kafelerdeki gevşeme de Mart başından itibaren olacak."