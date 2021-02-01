Kafeler ne zaman açılacak? Restoranlar, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kafeler, restoranlar ve lokantaların ne zaman açılacağı merak konusu. Kafeler ne zaman açılacak? Restoranlar, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak?

Vatandaşların ve iş sahiplerinin merakla beklediği Kafeler ne zaman açılacak? Restoranlar, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? sorularını yanıtını haberimizde bulabilirsinz.

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bugün yapılacak Kabine toplantıs'nda masaya yatırılacak konular arasında yer alan Kafeler ne zaman açılacağı henüz belli değil. Konu ile ilgili; "Koronavirüsle mücadele; Okullar ve restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Lokantalarımızı falan şu anda gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Özellikle esnaflarımızın gerek sebze ve meyvede hatta ve hatta bakliyatta fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Ticaret Bakanlığı'mız ciddi bir çalışmanın içinde. Önümüzdeki 1 ay içinde zannediyorum bu işi halledeceğiz. Vatandaşımızın ezilmesine izin veremeyiz. "Esnaflarımıza sesleniyorum, bu süreci böyle sürdürürseniz ağır cezalar sizleri bulabilir. Hakkı ile işinizi yapın, vatandaşımıza zulm etmeyin". ifadelerini kullandı.

KAFELER, RESTORANLAR, LOKANTALAR AÇIK OLAN SAATLERİ

Kafeler, restoranlar ve lokantalar, koronavirüs tedbirleri kapsamında "gel-al" veya paket servis olarak hizmet vermeye başladı. Kafeler, restoranlar, lokantalar saat 20.00'da kapanıyor. 24.00'a kadar paket servis devam etmekte.