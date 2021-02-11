Kafeler ne zaman açılacak? Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak?
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Kafeler ne zaman açılacak? Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak?

11.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:23
Kafeler ne zaman açılacak? Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak?

Korona virüsü nedeniyle kapatılan işletmelerden olan kafe, restoran ve lokantalar ile ilgili Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan çarpıcı açıklama geldi. Mutasyonlu virüsün hızla yayılmasıyla birlikte gevşetilmeyen tedbirler ne zaman kalkacak? Kafeler ne zaman açılacak? Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak?

Korona virüsü nedeniyle kapatılan işletmelerden olan kafe, restoran ve lokantalar ile ilgili Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan çarpıcı açıklama geldi. Mutasyonlu virüsün hızla yayılmasıyla birlikte gevşetilmeyen tedbirler ne zaman kalkacak? diye vatandaşlarımız soruyor. Peki, Kafeler ne zaman açılacak? Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamaları nedir? İşte detaylar haberimizde...

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafe, restoran ve lokantaların durumu son gelişmeler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Normalleşme takvimi iddialarının öne sürülmesiyle işletme sahipleri başta olmak üzere, vatandaşlar da kafelerin açılış tarihine odaklandı. Kısıtlamalarla ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmenin mümkün olabileceğini bildirdi. Koca, 1-2 hafta içerisinde kararın Bilim Kurulu çalışmalarıyla açıklanacağı sözlerine ekledi.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMALARI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde birlikte gerçekleşen Toplum Bilim Kurulu ve Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Koca, kısıtlamalara yönelik sorulan soruya şu yanıtı verdi;

Vakanın seyri bunu belirleyecek. Ama marttan itibaren de iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor ve onu da önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde açıklamış oluruz. Bölgesel veya il bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir.

Öte yandan mutasyon virüse de değinen Koca, istenilen düşüş sağlanırsa, kısıtlamaların hafifletileceğini bildirdi. Koca, "Mutasyonların varlığı kısıtlamalarla ilgili takvimimizi de etkiliyor. İstediğimiz düşüşü yakalarsak kısıtlamaların yine elbette tedbirler eşliğinde hafifletilmesi en önemli gündemimiz." dedi.

KAFELER, RESTORANLAR VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Henüz restoranların, kafelerin ve lokantaların ne zaman açılacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan vaka sayısını işaret etmişti.

1 Şubat akşamı gerçekleştirilen Kabine toplantısında alınan kararlar gereği kısa süre içerisinde esnafa yönelik kısıtlamaların gevşetileceği belirtildi. Erdoğan, "Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 10:23:31. #1.14#
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