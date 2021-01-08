Kafeler ne zaman açılacak? 11 Ocak'ta kafeler açılacak mı? Açık mı?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle Türkiye'deki koronavirüs salgınına karşı uygulanan tedbirler hakkında çeşitli son dakika kararlar açıklandı. Yeni karalarlar çerçevesinde kafelerin kapanması yasaklar konusunda da düzenlemeye gidildi. Peki, Kafeler ne zaman açılacak? 11 Ocak'ta kafeler açılacak mı? Açık mı?

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde normalleşme kapsamında alınan yeni kararlardan biri de kafeler oldu. Genelgeye göre kafelerin açılış tarihi belli oldu ve uygulama şartları da belirlendi. Kafeler ne zaman açılacak? 2021 kafeler ne zaman açılıyor? Kafeler açılacak mı?

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK, AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre 20 Kasım 2020 Cuma günü saat 20:00'den itibaren bu kahvehanelerin tamamı kapalı olacak. Yani bugün saat 20:00'den itibaren kafeler, restoranlar , internet kafeler, oyun salonları, sinema salonları kapanacak. İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek yeni bir açıklamaya kadar bu işletmeler kapalı olacaklar. Kasım ayı itibariyle, yüksek korona vaka artışı sebebiyle sadece paket servis yapmak üzere geçici süre kapatılan kafelerin açılacağı tarihe ilişkin Bakanlık'tan açıklama gelmedi.

KAFE

UYMAYANA CEZA VAR

Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

RESTORANLAR, KAFELER, LOKANTALAR OCAK'TA AÇILIYOR MU?

Son günlerde 15 Ocak tarihinde kafe, restoran gibi mekanların normalleşerek açılabilecekleri haberleri ortaya atıldı. İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu kısıtlamalar devam ediyor ve söz konusu sosyal alanların ocak ayında açılmasına yönelik yeni bir karar alınmış değil.

Yayımlanan genelgede yer alan maddeler şöyle: Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.