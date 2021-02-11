Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman, nasıl açılacak? Kafe ve restoranlar 1 Mart'ta açılacak mı?
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Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman, nasıl açılacak? Kafe ve restoranlar 1 Mart'ta açılacak mı?

11.02.2021 14:10 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:13
Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman, nasıl açılacak? Kafe ve restoranlar 1 Mart'ta açılacak mı?

Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, restoran ve kafelerde bir gevşeme olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi. Peki, kafe ve restoranlar 1 Mart'ta açılacak mı? Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman, nasıl açılacak?

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir kez daha koronavirüs gündemi ile toplandı. Herkesin merak ettiği soruların başında kısıtlamalarda bir gevşeme olup olmayacağı, yüz yüze eğitim ile ilgili yeni tavsiyeler ve vaka sayıları vardı. Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman, nasıl açılacak? Kafe ve restoranlar 1 Mart'ta açılacak mı?

KAFELER, LOKANTALAR VE RESTORANLAR NE ZAMAN, NASIL AÇILACAK?

Bakan Koca kapalı restoran ve kafelerde bir gevşeme olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi. Koca, "Salgının seyri bunu belirleyecek. Mart ayından itibaren, iller bazında vaka sayısına göre bir takım kısıtlamaları kaldırmak gevşetmek ya da artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklamış oluruz. Bölgesel bazda iller bazında bazı kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim" dedi.

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