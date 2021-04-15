Kafeler kapandı Adalar boş kaldı
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Kafeler kapandı Adalar boş kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kafeler kapandı Adalar boş kaldı

Yeni açıklanan Ramazan ayı kısıtlamalarına göre kafeler kapanınca Eskişehir Adalar'daki insan kalabalığı da büyük ölçüde azaldı.

2 haftalık süreç bayramı nasıl geçireceğimizi belirleyecek! Tam kapanma seçeneği de masada
2 haftalık süreç bayramı nasıl geçireceğimizi belirleyecek! Tam kapanma seçeneği de masada

Yeni açıklanan Ramazan ayı kısıtlamalarına göre kafeler kapanınca Eskişehir Adalar'daki insan kalabalığı da büyük ölçüde azaldı.

Geçtiğimiz günkü kabine toplantısı sonrasında Ramazan ayı boyunca uygulanacak olan koronavirüs kısıtlamaları açıklandı. Yapılan açıklamada; yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri faaliyet gösteren mekanlar bayram sonuna kadar kapalı kalacağı ifade edildi. Bu doğrultuda normalleşme kararları kapsamında uzun bir aradan sonra açılan kafeler tekrar kepenklerini indirdi. Eskişehir'in işlek caddesi Adalar'da bulunan bütün kafelerin kapalı olduğu görüldü. Gel-al servisi yapanlar hariç kapalı kalan kafeler, Adalar'daki insan sayısını da düşürdü. Caddedeki normal zamandaki kalabalık görüntüye kıyasla fark edilen boşluk göze çarptı. - ESKİŞEHİR

Kafeler kapandı Adalar boş kaldı
Kafeler kapandı Adalar boş kaldı
Kafeler kapandı Adalar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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