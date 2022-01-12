Kafeler kapanacak mı?
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Peki, Kafeler kapanacak mı?
Dünyada 5 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, Omicron varyantıyla korku salmaya devam ediyor. Yeni varyantın da etkisiyle Türkiye'de vaka sayıları 75 bin seviyelerine çıkarken, Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30'da Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanıyor. Birçok uzman AVM ve kapalı alanlara aşı şartı getirilmesi çağrısında bulunurken, kurulun gündeminde restoran, kafe, sinema ve tiyatroda yüzde 50 kapasite kuralının yeniden uygulanmasının bulunduğu öğrenildi. Peki, Kafeler kapanacak mı?
Omicron varyantı nedeniyle 25-31 Aralık haftalık haritasına göre, Türkiye'de vakalar katlanarak arttı. Son 24 saatlik korona verilerine göre 430 bin 253 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 39 bin 226 oldu.
Toplantıda da bu korkutan vaka artışı ele alınacak. Uzmanlar vaka sayısının daha da artabileceği endişesi taşırken; AVM, restoran ve konserlere girişte mutlaka aşı şartı getirilmesi gerektiği fikrinde birleşiyor.
Öte yandan ülke genelindeki aşılama çalışmalarındaki son durum da kurul tarafından değerlendirilecek. Her fırsatta vatandaşlara hatırlatma dozu çağrısı yapan Bilim Kurulu üyeleri aynı zamanda yerli aşı TURKOVAC tarafındaki son gelişmeleri görüşecek.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak ve kararlar duyurulacak.
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