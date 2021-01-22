Kafeler, kahvehaneler açılacak mı? Kafeler, restoranlar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı açıkladı!

Pandemi sonrası merak edilen konular arasında kaptılan mekanların ne zaman açılacağı olmaya devam ediyor. Bu kapsamda merak edilen bir soru da Mekanlar açılacak mı (lokantalar, restoranlar)? oluyor. Peki, kafeler açılacak mı? 2021 kafeler ne zaman açılacak?

KAFELER, KAHVEHANELER AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Restoranlar yeniden açılacak mı?" sorusuna "Kabine Toplantısı'nda gündeme alacağız. Risk almak istemiyoruz, verilere bakılır gerekirse esneme yapılır" yanıtını verdi.

#EVDEKAL

Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.