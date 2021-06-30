Kafeler eleman bulmakta zorlanıyor
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Kafeler eleman bulmakta zorlanıyor

Kafeler eleman bulmakta zorlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DÜZCE(İHA) – Ülke genelinde 1 Temmuz itibari ile kalkacak yasaklar öncesinde Düzce'de kafeler işçi bulmakta zorluk çekiyor.

DÜZCE(İHA) – Ülke genelinde 1 Temmuz itibari ile kalkacak yasaklar öncesinde Düzce'de kafeler işçi bulmakta zorluk çekiyor. Bir çok kafe müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için İşkur'a başvurup, eleman aradığını belirtti. Buna göre Düzce'de kafe ve restoranlara 74 işçi aranıyor

Korona virüs salgını sebebi ile uzun bir süre kafeler kapalı kalmış, alınan önlemler ile yavaş yavaş kafeler açılmaya başlamıştı. 1 temmuz itibari ile kalkacak yasaklar öncesinde Düzce'de kafe ve restoranlar işçi bulmakta zorluk çekiyor. Müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için çalışmalar yapan kafe ve restoranlar, işçi bulmakta zorluk çekince İşkur'a başvuruda bulundu. İşkur'un internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, kafe ve restoranlarda çalıştırılmak üzere 21 garson, 15 temizlik görevlisi, 12 moto kurye, 8 kasiyer, 6 barista, 4 aşçı, 3 bulaşıkçı, 3 gıda mühendisi, 1 restoran müdürü ve 1 yemek dağıtım elemanı olmak üzere toplamda 74 personel aranıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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