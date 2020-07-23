Kafeler Caddesi'nde yangın paniği Kafeler Caddesi'nde yangın paniği Isparta'da Kafeler Caddesi'nde bir iş yerinin mutfak kısmında yangın çıktı.

Kafeler Caddesi'nde yangın paniği

ISPARTA - Isparta'da Kafeler Caddesi'nde bir iş yerinin mutfak kısmında yangın çıktı. Yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın saat 15.00 sıralarında Kafeler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir iş yerinin mutfak kısmından dumanlar çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, çevre binalara sıçraması önlendi. Yangında iş yerinin mutfak kısmı kullanılmaz hale gelirken yaralanan olmadı. Soğutma çalışmaları ardından olayla ilgili itfaiye ve emniyet ekipleri tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA