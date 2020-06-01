HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kafeler 'bismillah' dedi

Eskişehir'de, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan kafeler, bugün itibariyle tekrar hizmet vermeye başladı.

Kafeler 'bismillah' dedi
01.06.2020 14:30 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:33

Eskişehir'de, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan kafeler, bugün itibariyle tekrar hizmet vermeye başladı. Temizlik ve dezenfekte işlemlerinin yanı sıra sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan işletmeler, artık 'kontrollü normalleşme' sürecine girdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yaklaşık 2,5 ay önce geçici olarak kafeler kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran itibariyle kafeler ve restoranların açılacağını açıklamasının ardından temizlik ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştiren işletme sahipleri sabah saatlerinde 'vira bismillah' dedi. Kafelere maskesiz alınmayan müşterilerin ayrıca girişte hem ateşleri ölçülüyor hem de el dezenfektanıyla sterilize ediliyor. Ayrıca yaklaşık 3 aydır kafelerinin kapalı olması nedeniyle maddi sıkıntılar yaşayan işletme sahipleri, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın dile getirdiği 'kontrollü normalleşme' sürecinde zararlarını kapatmaya çalışacak.

"Süreç bizi maddi manevi olarak çok zorladı çalışmıyorsunuz ve giderleriniz var"

Pandemi süresince yaşadıklarını dile getiren kafe işletmecisi Ela Senem Kılıç, "Kaygılanmadık değil, çünkü sektörümüz umuma açık ve kalabalık olduğu için tedirgin olduk. Alınan kararlara uyup mekanımızı kapatmıştık. Bu süreçte farklı duygular yaşadık, kaygılarımız oldu. Süreç bizi maddi ve manevi olarak çok zorladı. Çalışmıyorsunuz ve giderleriniz var. Bununla ilgili destekler oldu ilerleyen süreçte de olacağına inanıyorum. Hemen eski sirkülasyonu yakalayamayacağız ama zaman ilerledikçe her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum. Masalarımızı yüzde 50 azalttık ve 1,5 metre ara ile konumlandırdık. Onun dışında müşterilerimizden yanlarında maske bulundurmalarını istiyoruz. Biz de temizliğimize, dezenfektan kullanımına ve sosyal mesafe kurallarına özen göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kafemize gelen müşterilerin ateş ölçümlerini yaptık"

İşletmeci Zeynep Türkmen ise, "Kafemiz bugün itibariyle açıldı. Tedbirler kapsamında mekanımızı temizledik. Bir masa dolu bir masa boş bıraktık. Dolu masaları da dezenfektan ve kolonya koyduk. Kafemize gelen müşterilerin ateş ölçümlerini yaptık" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Ekonomi
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Ekonomi
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Antalyalı çiftçinin karpuza yaptığı müdahale talebi artırdı! Müşteriler bizzat gelip dalından satın alıyor Ekonomi
Antalyalı çiftçinin karpuza yaptığı müdahale talebi artırdı! Müşteriler bizzat gelip dalından satın alıyor
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı Ekonomi
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak Ekonomi
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar Ekonomi
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak
Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak
'Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz' diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak
1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu
1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni...
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak
THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Rüştü Zorlu Naci Bostancı Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz Haldun Dormen İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Caner Erkin İlhan Cavcav Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Çocuk Ankara Haziran
Şu an buradasınız: Kafeler 'bismillah' dedi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 14:33:51. #1.14#
title