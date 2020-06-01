Kafeler 'bismillah' dedi Eskişehir'de, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan kafeler, bugün itibariyle tekrar hizmet vermeye başladı.

Eskişehir'de, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan kafeler, bugün itibariyle tekrar hizmet vermeye başladı. Temizlik ve dezenfekte işlemlerinin yanı sıra sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan işletmeler, artık 'kontrollü normalleşme' sürecine girdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yaklaşık 2,5 ay önce geçici olarak kafeler kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran itibariyle kafeler ve restoranların açılacağını açıklamasının ardından temizlik ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştiren işletme sahipleri sabah saatlerinde 'vira bismillah' dedi. Kafelere maskesiz alınmayan müşterilerin ayrıca girişte hem ateşleri ölçülüyor hem de el dezenfektanıyla sterilize ediliyor. Ayrıca yaklaşık 3 aydır kafelerinin kapalı olması nedeniyle maddi sıkıntılar yaşayan işletme sahipleri, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın dile getirdiği 'kontrollü normalleşme' sürecinde zararlarını kapatmaya çalışacak.

"Süreç bizi maddi manevi olarak çok zorladı çalışmıyorsunuz ve giderleriniz var"

Pandemi süresince yaşadıklarını dile getiren kafe işletmecisi Ela Senem Kılıç, "Kaygılanmadık değil, çünkü sektörümüz umuma açık ve kalabalık olduğu için tedirgin olduk. Alınan kararlara uyup mekanımızı kapatmıştık. Bu süreçte farklı duygular yaşadık, kaygılarımız oldu. Süreç bizi maddi ve manevi olarak çok zorladı. Çalışmıyorsunuz ve giderleriniz var. Bununla ilgili destekler oldu ilerleyen süreçte de olacağına inanıyorum. Hemen eski sirkülasyonu yakalayamayacağız ama zaman ilerledikçe her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum. Masalarımızı yüzde 50 azalttık ve 1,5 metre ara ile konumlandırdık. Onun dışında müşterilerimizden yanlarında maske bulundurmalarını istiyoruz. Biz de temizliğimize, dezenfektan kullanımına ve sosyal mesafe kurallarına özen göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kafemize gelen müşterilerin ateş ölçümlerini yaptık"

İşletmeci Zeynep Türkmen ise, "Kafemiz bugün itibariyle açıldı. Tedbirler kapsamında mekanımızı temizledik. Bir masa dolu bir masa boş bıraktık. Dolu masaları da dezenfektan ve kolonya koyduk. Kafemize gelen müşterilerin ateş ölçümlerini yaptık" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA