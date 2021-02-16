Kafeler açılıyor mu? Kafeler açıldı mı? Kafeler ne zaman açılacak? Kafe açılış şartları nedir?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri kısıtlanan kafelerin yeniden açılması gündeme geldi. Peki, kafeler ne zaman açılacak? kafe açılış şartları nedir? Kafeler açılıyor mu? Kafeler açıldı mı? İşte, detaylar!

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren kafeler uzun bir süredir yalnızca paket servis ve gel-al hizmeti verebiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın "Yerinde Karar" uygulamasıyla yeniden açılması gündeme geldi. Peki, Kafeler açılıyor mu? Kafeler açıldı mı? Kafeler ne zaman açılacak? Restoran açılış şartları nedir?

KAFELER AÇILIYOR MU?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan ve İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler kapsamında restoran, lokanta ve kafeler gibi yeme ¬içme yerleri sadece paket servis veya gel¬-al şekilde hizmet veriyor.

Tedbirler kapsamında yaklaşık üç aydır kapalı olan kafe ve restoran sahipleri sık sık sektörün zor durumda olduğunu dile getiriyor. Sağlık Bakanlığı da vaka sayılarının azaldığı illerde tedbirlerin gevşetilerek kafe ve kafelerın açılabileceği bir formül üzerinde çalışıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu salgın yönetiminde 'Yerinde Karar' dönemi ile birlikte her il veya ilçe kendi kısıtlamasını kaldırabilecek veya yeni kısıtlamaları uygulamaya koyabilecek.

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kriterlere uyan illerde kafe ve lokantalar belli şartlarda açılacak. Lokantaların kapalı bölümlerinde yüzde 30, açık alanlarında yüzde 50 kapasite ile müşteri kabul edilecek. Kapalı alanlarda oturmaya süre sınırı getirilecek.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre bu sürenin 45 dakikayı aşmayacağı ifade ediliyor. Uzmanlar süreyi daraltarak, virüsün bulaştırma ihtimalinin de düşürüleceğini dile getiriyor.