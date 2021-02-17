Kafeler açılıyor mu? Bilim Kurulu açıklamalarına göre kısıtlamalar kalkacak mı? Mekanlar, kafeler açılacak mı? İşte son dakika Bilim Kurulu kararları.

Kafeler açılıyor mu, son dönemde en çok merak edilen soruların başında geliyor. 30 Kasım'da kısıtlama kararının açıklanmasından bu yana hafta içi belirli saatlerde ve tüm hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Kafeler açılıyor mu? Bilim Kurulu açıklamalarına göre kısıtlamalar kalkacak mı? İşte son dakika Bilim Kurulu kararları...

Kafeler açılıyor mu? Kafeler açıldı mı? Mekanlar ne zaman açılacak? Kafelerin açılış şartları nedir? Sağlık Bakanı Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Türkiye'nin gözü kulağı, koronavirüs mücadelesinde alınan kısıtlamaların ne zaman sona ereceğinde... Bilim Kurulu açıklamalarına göre kısıtlamalar kalkacak mı? İşte son dakika Bilim Kurulu kararları...

KAFELER AÇILIYOR MU?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan ve İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler kapsamında restoran, lokanta ve kafeler gibi yeme içme yerleri sadece paket servis veya gel-al şekilde hizmet veriyor.

Tedbirler kapsamında yaklaşık üç aydır kapalı olan kafe ve restoran sahipleri sık sık sektörün zor durumda olduğunu dile getiriyor. Sağlık Bakanlığı da vaka sayılarının azaldığı illerde tedbirlerin gevşetilerek kafe ve kafelerın açılabileceği bir formül üzerinde çalışıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu salgın yönetiminde 'Yerinde Karar' dönemi ile birlikte her il veya ilçe kendi kısıtlamasını kaldırabilecek veya yeni kısıtlamaları uygulamaya koyabilecek.

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kriterlere uyan illerde kafe ve lokantalar belli şartlarda açılacak. Lokantaların kapalı bölümlerinde yüzde 30, açık alanlarında yüzde 50 kapasite ile müşteri kabul edilecek. Kapalı alanlarda oturmaya süre sınırı getirilecek.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre bu sürenin 45 dakikayı aşmayacağı ifade ediliyor. Uzmanlar süreyi daraltarak, virüsün bulaştırma ihtimalinin de düşürüleceğini dile getiriyor.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı biliniyor. Buna göre; 8 Şubat saat 05.00'da 56 saatlik sokağa çıkma yasağı bitecek..